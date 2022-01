Romelu Lukaku undskylder: Forstår jeres vrede

Chelsea-stjernen Romelu Lukaku tager nu bladet fra munden og undskylder overfor alle, der har noget med Chelsea at gøre.

- Jeg er ked af den uro, jeg har skabt. I kender den forbindelse, jeg har haft til klubben siden mine teenageår. Jeg forstår, at I har været vrede, og det er selvfølgelig min opgave at genvinde jeres tillid, og jeg vil gøre mit bedste for at vise min dedikation og sørge for, at vi vinder kampe, siger den undskyldende stjerne i et interview med Chelsea TV.

Han sårede dem med sin højlydte utilfredshed over situationen i Cheslea og sine tilsvarende varme følelser om en retur til Inter. De udtalelser faldt heller ikke i god jord hos manager Thomas Tuchel, der svarede tilbage ved helt at fjerne Lukaku fra truppen til 2-2 kampen mod Liverpool.

Romelu Lukaku blev i sommer hentet til Chelsea for en gigantisk sum på 97,5 millioner pound, svarende til 868 millioner kroner, og han blev herefter udstyret med en aftale, der først udløber i sommeren 2026 Det harmonerede derfor ikke helt med Lukakus ønske om at vende tilbage til Inter, mens den 28-årige angriber stadig er på toppen af sin karriere.

- Det har været nogle hektiske dage, siger Romelu Lukaku om dagene efter det meget omtalte interview.

- Interviewet handlede om at sige farvel til Inters fans, det handlede ikke om at være respektløs overfor Chelseas fans, fodboldklubben, ejeren, manageren eller træningsstaben, siger angriberen til Chelsea TV.

De to herre skulle været på god fod igen efter en hektisk uge for Chelsea. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Skulle det have sat skår i kærligheden til klubbens dyreste spiller nogensinde, så er der ingen grund til det ifølge hovedpersonen.

- De skal ikke tvivle på mig. Jeg har altid sagt, at jeg er kommet hertil for at være succesfuld. Chelsea er en klub der er lig succes. Jeg har en særlig passion for denne klub og jeg vil vinde her i mange år. Jeg vil sikre, at jeg viser min dedikation hver dag til træning og i kampe for denne klub.

Thomas Tuchel fortalte på tirsdagens pressemøde, at Romelu Lukaku træner med truppen igen og er blevet taget til nåde.

- Romelu har sagt undskyld, og jeg har accepteret det. Vi har fået renset luften og er kommet videre, lød det fra Chelsea-manageren.

Lukaku får mulighed for at vinde den første tillid tilbage, når møder Tottenham i Carabao Cup semifinalen torsdag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------