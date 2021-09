Ronaldo-comeback presser folk til at bryde loven

Fodboldverdenens øjne hviler på Cristiano Ronaldo, når han for første i 12 år skal spille for Manchester United på Old Trafford. Der forventes flere millioner tv-seere rundt omkring i verden til lørdag eftermiddags kamp mellem Manchester United og Newcastle.

Der er dog få lande, hvor man ikke har mulighed for lovligt at se kampen. Det gælder blandt andre Nordkorea, Afghanistan og Storbritannien.

Ja, i Premier Leagues eget hjemland vil det ikke være muligt at se den længe ventede kamp. En gammel regel fra 60'erne forhindrer nemlig, at der kan blive vist fodbold på britisk tv fra kl. 15 til 17 lokal tid.

Kampen mellem Manchester United og Newcastle spilles i det tidsrum, og derfor kan de omkring 66 millioner briter, der ikke har billet til kampen på Old Trafford, ikke se kampen på lovlig vis. I stedet må de høre kampen gennem radio eller vente på højdepunkter efter kampen.

Cristiano Ronaldo pryder allerede Old Trafford. Stadionet i Manchester bliver det eneste sted, man kan se portugiserens comeback i Storbritannien. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Det har skabt stor debat i Storbritannien om den gamle regel, og The Athletic spekulerer i, at fansene vil ty til ulovlige streams på internettet for at kunne se kampen direkte.

Et problem, som Premier League har kæmpet meget med de seneste år. Ifølge Premier League blokerede de over 300.000 ulovlige streams i sidste sæson.

Trøjesalget slår rekorder

Ikke overraskende har det skabt stor interesse, at den portugisiske superstjerne vender tilbage til klubben, der gjorde ham til en superstjerne.

Efter at det i sidste uge blev annonceret, at Cristiano Ronaldo får trøjenummer 7, er trøjesalget eksploderet. Blandt andet slog det rekorden for flest trøjer solgt på en dag efter en transfer ifølge mediet Sportspromedia, der følger forretningsdelen af sporten.

Cristiano Ronaldo havde stor succes i sin første periode i Manchester United, hvor han var med til at vinde tre engelske mesterskaber og en Champions League-titel. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Vil vinde flere trofæer over de næste fire år

Den 36-årige superstjerne har i første omgang kontrakt med den engelske storklub til 2023, men hvis det står til Ronaldo, så kommer han til at være i Manchester længere end det, og han regner med at være med til vinde trofæer med United.

- Det er derfor, jeg er her. Jeg er her ikke for at holde ferie. Jeg er klar. Det er en god chance for mig, for fansene og for klubben til at komme et skidt frem. Jeg er klar, og jeg tror på, at jeg bliver en stor tin de næste tre-fire år, siger Ronaldo til klubbens hjemmeside inden lørdagens kamp.

Kampen mellem Manchester United og Newcastle kan ses lørdag kl. 16 herhjemme på TV3 Max og Viaplay.