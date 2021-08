- Ronaldo er et hold kæft-bolche

Det har været et stærkt transfervindue for Manchester United. Først hentede klubben den talentfulde kantspiller Jadon Sancho i Dortmund. Efterfølgende faldt forhandlingerne på plads med forsvarsspilleren Raphael Varane.

Det hele blev krydret med overraskelses-transferen Cristiano Ronaldo.

Langt de fleste ser de tre nytilkomne spillere som et udtryk for ambitioner og længsel for succes, men TV-kommentatoren og United-legenden Gary Neville har et andet take, som sender tankerne tilbage til en brøler i foråret.

- Ejerne (Glazer-familien) gør, hvad de normalt gør, når de er under pres.

- De henter nogle gode spillere i forhåbning om, at klubbens fans glemmer deres fejltagelser. Der er stadig rådne kår i klubben, fortæller han i Sky Sports-studiet via Daily Mail.

Turbolent forhold

De rådne kår, Neville referer til, leder tankerne tilbage til april, hvor en række europæiske topklubber, heriblandt Manchester United, stiftede den omdiskuterede Super League, som i sidste ende ikke blev til noget.

Det fik fans af den stolte fodboldklub på barrikaderne, som pegede ansvaret mod ejerne af klubben. Her var Gary Neville også ude med hård kritik af udviklingen i Manchester United.

- Glazer-familien finansierer to eller tre nye spillere, og så håber de, at klubbens fans tier stille. Ejerne havde noget at bevise, for hvis han var røget til Manchester City, så havde de nye problemer med klubbens tilhængere, fortæller Neville.

Gary Neville tilføjer, at de tre spillere er tydelige forstærkninger, men at han stadig ikke ser Manchester United som favoritter til at vinde årets Premier League.