Manchester United-legenden Rio Ferdinand mener, at Cristiano Ronaldo giver United ekstra pondus i årets Premier League

En kort, men intens transfersaga sluttede i går, da Cristiano Ronaldo skiftede Juventus ud med Manchester United.

Længe så det ud til, at Ronaldo ville skrive under med Manchester City, men portugiserens nye arbejdsgiver blev ikke den blå Manchesterklub.

I stedet blev kontrakten underskrevet seks kilometer længere væk hos bysbørnene og de evige rivaler Manchester United, hvor Ronaldo fra 2003 til 2009 med stor succes driblede sig ind i hjerterne på de "røde djævles" mange fans.

Derfor har skiftet også vækket glæde hos flere, deriblandt Ronaldos tidligere holdkammerat Rio Ferdinand.

En gave til Solskjær

- Man kan ikke sætte ord på, hvor meget det betyder for omklædningsrummet og fansene, siger den tidligere United-midtstopper under en livestream på Youtube ifølge VG.

- Ronaldo er den største sportsstjerne i verden, og det er der ingen tvivl om. Selvom han er blevet 36 år, så scorede han 29 mål i Serie A sidste sæson, påpeger Ferdinand.

Ferdinand mener, at Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, ikke bare får endnu en superstjerne til start 11-eren, men også en stor inspiration til de allerede etablerede stjerner i United-truppen.

- Ronaldo er gaven over alle gaver. Jeg tror, at Jadon Sancho, Marcus Rashford og Mason Greenwood kommer til at blomstre i det fine selskab med Ronaldo, siger en tilfreds Ferdinand.

Indtil videre har Ronaldo spillet 196 Premier League-kampe for Manchester United, hvor det blev til 84 mål for portugiseren.