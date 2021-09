Ronaldo-forhold vendte alt på hovedet

I en kommende realityserie på Netflix 'I am Georgina' fortæller den argentinske supermodel Georgina Rodriguez om, hvordan hendes liv blev vendt på hovedet, efter hun blev kærester med Cristiano Ronaldo.

- Jeg er 27 år, og for fem år siden ændrede mit liv sig, siger hun med henvisning til mødet med superstjernen.

Cristiano Ronaldo fortæller desuden i serien, hvordan kærligheden til den 27-årige supermodel var noget, fodboldspilleren aldrig havde oplevet før den dag, han mødte hende i Italien.

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez har dannet par siden 2016. Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix

- Det var på et brøkdel af et sekund. Jeg har aldrig troet, at jeg vil blive så forelsket som i hende. Gerogina er den kvinde, som jeg er forelsket i, lyder de søde ord fra 36-årige fra den nye Manchester United-spiller om kæresten Georgina Rodriguez ifølge AS.

Hvornår 'I am Georgina' får premiere, vides ikke endnu, men realityserien skulle efter planen blive udgivet inden årets udgang.

Parret har været sammen siden 2016, og året efter fik de deres første barn, Alana Martina. Cristiano Ronaldo har udover Alana Martina tre børn. Tidligere har rygterne gået på, at Ronaldo og Giorgina Rodriguez skulle være blevet gift, men det har parret afvist.

LÆS OGSÅ: Indbrud hos Ronaldo kiksede totalt