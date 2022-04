Ronaldo forsvarer udskældt søn

Cristiano Ronaldo Jr. har modtaget et hav af beskeder, efter at han lagde et billede op på Instagram. Nu er farmand Ronaldo kommet ham til undsætning

Et uskyldigt billede af Cristiano Ronaldo Jr. med sin bedstemor, Dolores, har fået sindene i kog hos mange på Instagram.

Den unge mand har et par Adidas Yeezy Foam Runner-sko på samt et par Nike-sokker, og den kombination er ikke faldet i god jord i kommentarfeltet, skriver det spanske medie AS.

Nu tager Cristiano Ronaldo sin søn i forsvar.

'Skoene er ikke for dem, der kan få dem, men for dem, der kan bære dem,' skriver Cristiano Ronaldo i en kommentar, der i skrivende stund har over 15.000 likes.

Men folk var ikke færdige med at kritisere fodtøjet.

Dagen efter lægger bedstemoderen igen et billede op på sin Instagram med barnebarnet, hvor samme udskældte tøjkombination er synlig.

En Nike-sweatshirt og Adidas-sokker har igen medført hånende beskeder i kommentarsporet.

Cristiano Ronaldo Jr. spiller på Manchester Uniteds ungdomshold.

Ronaldo senior spillede lørdag mod Everton i Premier League, hvor han og holdkammeraterne løb ind i et nederlag på 1-0.

Og efter kampen slog verdensstjernen en telefon ud af hånden på en Everton-fan. En sag, som politiet nu går ind i.

