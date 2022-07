Ronaldo: 'Kongen spiller søndag'

Ifølge Cristiano Ronaldo selv kan Manchester United-fansene regne med at se ham på banen i søndagens testkamp mod spanske Rayo Vallecano

Superstjernen Cristiano Ronaldo var ikke en del af Manchester United-truppen lørdag eftermiddag, da Christian Eriksen fik sin uofficielle debut for klubben.

Til gengæld har den 37-årige portugiser hintet, at han skal i aktion for klubben allerede i morgen, søndag.

Her spiller United endnu en testkamp, denne gang hjemme på Old Trafford mod spanske Rayo Vallecano.

På et Instagram-opslag omhandlende lørdagens spillertrup mod Atlético Madrid, som Ronaldo altså ikke var en del af, har han skrevet et par simple, men hårdtslående ord i kommentarfeltet.

'Kongen spiller søndag', efterfulgt af en tommel op.

Manchester United har endnu ikke offentliggjort morgendagens trup, men skal man tro Ronaldo selv, skal han i aktion på grønsværen for United for første gang i denne pre-season.

Artiklen fortsætter under billedet...

Måske får Cristiano Ronaldo muligheden for igen at hoppe jublende højt foran fansene på Old Trafford i morgendagens testkamp mod Rayo Vallecano. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Annonce:

Sommeren igennem har klubbens nummer syv ønsket at forlade Manchester United for at kunne spille Champions League-fodbold i den kommende sæson.

Den engelske storklub vil dog ikke lade legenden gå.

Ronaldo har blandt andet været rygtet til Atlético Madrid, og senest forlyder det, at hans agent nu er i dialog med portugiserens tidligere klub Sporting CP i hjemlandet.

Morgendagens opgør mod Rayo Vallecano er Uniteds sidste testkamp, før det går løs med Premier League-sæsonen 7. august mod Brighton.

Tidligt lørdag aften har Manchester United-manager Erik ten Hag bekræftet, at Cristiano Ronaldo skal spille i søndagens testkamp.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Sent drama i Eriksens uofficielle debut

Medie: Ronaldo-konflikten optrappes

Irriterede fans: Ronaldo er ikke velkommen