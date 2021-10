Ronaldo med stor afsløring: Snart har han seks

Cristiano Ronaldo har ikke meget at grine af på fodboldbanen i øjeblikket, hvor det mildest talt ikke kører for superstjernens klub, Manchester United.

Men i privaten er der anderledes fryd og gammen.

Således afslører pourtugiseren torsdag på Instagram, at han sammen med kæresten, Georgina Rodriguez, venter tvillinger.

'Begejstret for at kunne meddele, at vi venter tvillinger. Vores hjerter er fulde af kærlighed. Vi kan ikke vente på at møde jer,' skriver Ronaldo på parrets vegne.

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez skal være forældre igen. Foto: Ritzau Scanpix

Dermed kan Cristian Ronaldo se frem til at blive far for femte og sjette gang.

Målmaskinen er allerede far til fire børn, hvor de tre er født af to forskellige surrogatmødre. Men nu bliver det altså med kæresten, og hvis hendes ord står til troende, kan der fortsat være flere arvinger på vej.

- Mit ønske om moderskabet er stærkere end nogensinde. Jeg ønsker flere børn, sagde hun sidste år.

Sammen har parret treårige Alana Martina, mens Ronaldo har fået 11-årige Cristiano Jr. og tvillingerne Eva og Mateo på fire år med to forskellige rugemødre.