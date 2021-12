Ronaldo redder United igen

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Cristiano Ronaldo blev den enlige målscorer for Manchester United i lørdagens 1-0-sejr ude over oprykkerne fra Norwich.

Med sejren rykker United op på femtepladsen i Premier League med 27 point efter 16 kampe.

Det er samme antal point som West Ham på fjerdepladsen, men London-klubben har en bedre målscore og spillet en kamp færre.

Det var Uniteds tredje ligasejr i træk og den anden under manager Ralf Rangnick.

Tyskeren hentede også en 1-0-sejr i sin første kamp som styrmand, da United vandt over Crystal Palace.

Kampens enlige mål mod Norwich stod Ronaldo for. Portugiseren blev hevet ned i feltet og fik tilkendt et straffespark, som han selv satte sikkert i nettet efter 75 minutter.

Inden da havde kampen budt på en ret tæt og jævnbyrdig affære, og Norwich var faktisk ret godt med i hele opgøret.

I første halvleg havde United bolden mest og kom også frem til de fleste og største chancer.

Alex Telles ramte overliggeren på et frispark, Ronaldo brændte en stor chance, og Harry Maguire havde et nærgående hovedstød.

For Norwich var den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki den farligste mand, og finnen fik reddet et godt langskud af United-keeper David de Gea, som lige akkurat fik verfet bolden over mål.

Spanieren stod en blændende kamp for United og reddede blandt andet også et godt hovedstød fra en Norwich-spiller.

Den tidligere Esbjerg-spiller Jacob 'Lungi' Sørensen blev skiftet ind efter 21 minutter for Norwich på grund af en skade hos Grant Hanley.

Danskeren gjorde det fint i Norwich-forsvaret, men kunne ikke forhindre nederlaget.