Ronaldo runder milepæl i underholdende United-sejr

Fredag tager Manchester United for alvor hul på en ny tilværelse efter fyringen af Ole Gunnar Solskjær.

Her har Ralf Rangnick nemlig første arbejdsdag som klubbens nye manager, og tyskeren overtager en klub med en smule medvind i ryggen.

Torsdag vandt United nemlig for første gang i over en måned i Premier League, da Arsenal i et underholdende opgør blev slået med 3-2, i hvad der altså var Michael Carricks sidste opgave som vikarierende United-træner.

Sejren, som Cristiano Ronaldo sørgede for med to mål i anden halvleg, giver Manchester-klubben en pointtotal på 21 på tabellens syvendeplads. Arsenal har to point mere på femtepladsen.

Med sine to scoringer rundede Ronaldo en milepæl i sin i forvejen imponerende karriere. Han er nu oppe på 801 mål som professionel.

Der var gået lidt over ti minutter, da Arsenals Emile Smith Rowe efter et hjørnespark halvflugtede bolden i mål 1-0. En scoring, som dommer Martin Atkinson længe tøvede med at tildele.

Se episoden her:

David de Gea lå nemlig og ømmede sig inde på stregen, så målet var mere eller mindre ubevogtet, da Smith Rowe trykkede af. Det viste sig, at de Geas egen holdkammerat Fred havde trådt spanieren over anklen, og efter et VAR-tjek blev målet godkendt til stor utilfredshed for United-spillerne.

Men det tændte måske en ild i hjemmeholdet, der efterfølgende tog teten. Kort før pausen gav det afkast, da Bruno Fernandes i feltet prikkede bolden ind til 1-1.

Lidt over en håndfuld minutter efter pausen var der igen jubel på Old Trafford, da Cristiano Ronaldo dukkede op i feltet og sparkede en tværaflevering i mål.

Men glæden varede ikke længe. To minutter efter føringsmålet udlignede Martin Ødegaard for Arsenal. Et kvarter senere blev nordmanden dog skurken for gæsterne, da han begik et straffespark, som Cristiano Ronaldo sikkert scorede på.

Det blev kampens sidste mål, og så endte den portugisiske stjerne på ny med rollen som Uniteds store helt.

Torsdag aften var der også danskermøde i Premier League, da Tottenham med Pierre-Emile Højbjerg tog imod Brentford.

Højbjerg endte med håneretten over Thomas Frank og Brentfords danske spillere efter en Tottenham-sejr på 2-0.