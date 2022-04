Ronaldo slår til igen: Sikrer United point

Manchester United-manager Ralf Rangnick sammenlignede for nylig sin engelske arbejdsgiver med en hjertepatient.

Torsdag aften blev blødningen delvist stoppet, da United spillede 1-1 hjemme mod Chelsea, der havde glemt skarpheden hjemme i London.

Pointdelingen efterlader De Røde Djævle med fem point op til Arsenal på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League i næste sæson. Klubben fra det nordlige London har dog spillet to kampe færre end United.

På trods af et fyldt Old Trafford var det svært at se tændingen hos United-spillerne i første halvleg.

Modsat så Chelseas spillere mere motiverede ud, hvilket blev illustreret i spillet i begge ender af banen.

Det blåklædte London-hold viste den største interesse i at komme frem på banen og havde flere halve scoringsmuligheder.

Chelseas angriber Kai Havertz var i to omgange tæt på at åbne målkontoen i kampen, men i begge forsøg svigtede skarpheden hos tyskeren.

Efter en times spil fik Chelsea omsider hul på bylden.

Fra højresiden lagde Reece James en præcis bold ind i Uniteds straffesparksfelt, hvor Havertz på ubevidst og akavet vis forlængede bolden til Marcos Alonso, som smaskede det runde læder i mål.

Føringen holdt i omkring to minutter.

En opspilsfejl af Chelsea endte med at sende bolden i fødderne på Nemanja Matic, som flot fandt Cristiano Ronaldo ved at løfte bolden over Chelseas forsvar.

Den bold tæmmede og torpederede portugiseren i mål uden chance for Chelsea-målmand Edouard Mendy.

Målet gav noget liv til både United-spillerne og hjemmepublikum, som satte volumen på lægterne.

Men trods en mere lydstærk opbakning fortsatte Uniteds udfordringer med at få sat spillet sammen mod et overlegent Chelsea-hold.