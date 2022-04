Ronaldo tilbage efter tragedie

Kort tid efter tragedien er Cristiano Ronaldo igen klar til at spille fodbold.

På et pressemøde fredag kunne cheftræner for Manchester United, Ralf Rangnick, fortælle, at Ronaldo er en del af truppen, når klubben tørner sammen med Arsenal i Premier League lørdag.

United-topscoreren var også en del af træningen torsdag og er allerede klar til at spille kamp igen i weekenden.

Sidste gang portugiseren var i kamp var lørdag 16. april, hvor han blev hattrick-helt i sejren over Norwich.

Tirsdag var han ikke en del af United-holdet, som led et slemt nederlag til rivalerne fra Liverpool.

Manchester United jagter i øjeblikket Arsenal, som ligger på femtepladsen i Premier League. Kun tre point adskiller de to storklubber fra hinanden. Opgøret spilles klokken 13.30.

Hjemme igen

Torsdag skrev Ronaldo i et Instagram-opslag, at han var vendt hjem til familien sammen med kæresten Georgina.

Ronaldo takkede for alle dem, som har støttet ham i den svære tid, og nu vil fodboldstjernen altså se frem ad.

- Hjem, kære hjem. Gio og vores lille pige er endelig sammen med os. Vi vil gerne takke alle for de venlige ord og gestusser. Jeres støtte er meget vigtig, og vi mærkede kærligheden og respekten, som I har for vores familie.

- Nu er det tid til at være taknemmelig for det liv, vi kun lige har budt velkommen i denne verden, skriver Ronaldo på Instagram.