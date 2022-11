Ronaldos sidste hilsen

Manchester United og Cristiano Ronaldo blev aldrig nogen lykkelig genforening.

Tirsdag kulminerede den dårlige stemning, og parterne valgte at gå hvert til sidst.

Men på vej ud af døren kunne Ronaldo ikke dy sig for at sende sin nu tidligere arbejdsgiver en sidste hånlig hilsen.

Kort efter bruddet med Manchester United blev officielt, delte Cristiano Ronaldo et billede på sin Instagram-profil, hvor han reklamerer for sit nye ur.

Hvad man ikke ser ved første øjekast er, at uret gemmer på en særlig detalje, der nok ikke falder i god jord hos Manchester United.

Kigger man nærmere på det, gemmer der sig et billede af Cristiano Ronaldo, der header bolden i mål.

Skarpe læsere vil bide mærke i, at målet blev scoret, mens Ronaldo var i Real Madrid - mod netop Manchester United fra en Champions League-kamp i 2013.

Ronaldo og Manchester United blev enige om at ophæve kontrakten, efter portugiseren svinede klubben i et interview med Piers Morgan.

- Jeg følte mig forrådt. Jeg føler, at nogle personer ikke ville have mig her. Ikke bare i år, men også sidste år, fortalte Ronaldo blandt andet.

- Siden Sir Alex Ferguson forlod klubben (i 2013, red.), har jeg ikke set nogen udvikling i klubben. Nul fremskridt.

Klubbens nuværende manager, Erik ten Hag, fik også hård kritik af Ronaldo i interviewet.

I oktober suspenderede ten Hag Ronaldo, fordi den 37-årige portugiser nægtede at lade sig indskifte i slutminutterne i 2-0 sejren over Tottenham.

- Jeg har ikke respekt for ham, fordi han ikke selv respekterer mig. Hvis du ikke respekterer mig, kommer jeg aldrig til at respektere dig.