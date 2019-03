Rooneys hilsen til Liverpool: Det vil være et mareridt

Da Wayne Rooney og Manchester United vandt Premier League i 2011 - foran rivalerne fra Liverpool - var angriberen ekstatisk for at sige det mildt.

Han er selv Liverpool-dreng - men som de fleste ved Everton-mand om en hals.

At han så kunne vinde mesterskabet foran netop Liverpool med deres anden helt store rival, United, gjorde ikke glæden mindre. Rooney har nu vundet flere mesterskaber med United, men netop det år var der plads til begejstring.

For det var Uniteds mesterskab nummer 19 - og dermed overgik de Liverpools 18 triumfer.

I år bliver United ikke engelsk mester. Heller ikke i år. Rooney er for længst væk. Han gør sig gældende i amerikansk fodbold, men Liverpool er igen med helt fremme - nu i kapløb med Manchester City.

Og den spillende legende håber af hele sit hjerte, at City napper titlen.

- Ja, jeg håber, City kommer over målstregen før Liverpool, siger han til talkSPORT.

Ville være et mareridt

- Jeg orker ikke tanken om at se dem vinde. Det ville være et mareridt for enhver Everton-mand, kommer det.

I skrivende stund er der to point mellem de to hold - med Liverpool i spidsen. City har spillet en kamp færre. Der resterer henholdsvis syv og otte kampe.

Hvor City har vundet titlen tre gange de seneste syv sæsoner, er det efterhånden 29 år siden, Liverpool FC er gået hele vejen. De har sandt for dyden været tæt på et par gange, men mesterskabet er ikke vundet, siden 1990, hvor det var folk som Ian Rush, Jan Mølby og John Barnes, der huserede på Anfield.

Det er 14 år siden, Liverpool vandt Champions League-finalen over AC Milan. Og netop den kamp er Rooney godt nok også træt af at høre om.

- Jeg husker, da de vandt Champions League. Det taler de stadig om, så det ville være 10-15 år mere af den slags, siger han om scenariet, hvis The Reds vinder mesterskabet.

Han nåede selv at vinde fem mesterskaber, en FA Cup, tre Liga Cup, en Champions League, en Europa League og et VM for klubhold, mens han var i Manchester United.

