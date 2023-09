Rosen vælter ind: Massiv hyldest af Højlund

Engelske eksperter, trænere og medier jubler over Rasmus Højlunds debut for Manchester United

Han lavede en lækker hælaflevering i opspillet til Alejandro Garnachos mål, som snert blev underkendt for offside.

Og så blev han nedlagt i feltet af Arsenal-stopperen Gabriel, hvor dommeren ikke mente, der var straffespark.

Rasmus Højlund spillede ikke mere end en halv time i sin debut for Manchester United ude mod Arsenal, og marginalerne havde han ikke med sig.

Men alligevel har han høstet rigeligt med roser i det engelske.

En aggressiv løber

Manchester United-legende og nu Sky Sports-ekspert Gary Neville kastede roser afsted efter den danske angriber efter kampen mod Arsenal.

Han mener, at Højlund er lige præcis dét, som United har manglet i årevis.

- Manchester United har ikke haft en angriber, de kan ramme. Det er problemet. Cristiano Ronaldo var ikke en ægte 9'er, Martial er i hvert fald ikke, Rashford er heller ikke.

- Men nu har de fået en, der ser ud, som om han vil løbe rundt og bruge kroppen. Han er aggressiv og han er en løber, sagde Neville ifølge Daily Mail.

Neville er imponeret af Uniteds nye angriber. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Han maner dog til besindighed. Vi skal ikke sammenligne ham med en anden lyshåret angriber, som spiller i Manchester, mener han.

- Han er stadig ved at lære spillet at kende. Han har blot spillet et par sæsoner på topniveau, og vi forventer, at han er Erling Haaland. Det er problemet.

Også Højlunds træner, Erik ten Hag, er tilfreds med danskerens debut.

- Jeg synes, han spillede rigtig godt. Jeg synes også, Martial (som han erstattede, red). præsterede godt. Men han havde god indvirkning på kampen, sagde træneren til Sky Sports efter kampen.

Arsenals Gabriel havde godt fat i Højlund her i feltet. Det kastede dog ikke et straffespark af sig. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

'United har brug for sådan en som ham'

Generelt er engelske medier negative mod Manchester United efter klubbens 1-3-nederlag på Emirates søndag.

Men ikke over for Højlund. Således lyder vurderingen fra The Times efter kampen:

'Det eneste positive for United var en livlig debut fra deres 72 millioner pund-transfer, Rasmus Højlund, som kom på banen til fordel for usynlige Martial og med det samme begyndte at jagte Arsenal-stopperne.'

Rivende tempo

'Førstehåndsindtrykket af Højlund viste en stor arbejdsindsats, rigtig fart og et rivende tempo på en måde, som gør ham til et reelt supplement til Marcus Rashford.'

'Han ville hele tiden have bolden, og viste flot teknik, da han med hælen vippede bolden videre til Casemiro under stort pres. Han ligner en spiller fra den gamle United-skole. De har brug for sådan en som ham,' lyder vurderingen fra avisen.

Rasmus Højlund kom på banen efter 67 minutter, da der stod 1-1, men måtte se sit hold tabe 1-3 med to Arsenal-mål i tillægstiden.