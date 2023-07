Roses til skyerne

- Christian er en stor leder med den rigtige indstilling, han er den helt rigtige anfører for os, forklarer Thomas Frank

Der venter Christian Nørgaard en stor sæson, hvis han ellers kan holde sig skadesfri.

For den 29-årige midtbanespiller sluttede sæsonen i april med en drilsk skade i akillessenen.

Det er en enorm tillidserklæring, som Thomas Frank har vist sin landsmand. Han skal være anfører i Brentford, efter at Pontus Jansson rejste hjem til Sverige.

Christian Nørgaard var en del af anførergruppen i Brentford. Nu overtager han bindet, og det har Thomas Frank store forventninger til. Foto: Lars Poulsen

Blandt de bedste

- Christian er det helt rigtige valg til den post. Han er vellidt i omklædningsrummet, er en stor leder med en stærk attitude og en god kommunikator, siger Thomas Frank og uddyber:

- Vi håber, at Christian kan holde sig skadesfri, fordi han er enormt værdifuld for vores mandskab. Jeg vil mene, at han er blandt de bedste i Premier League på sin position.

- Nu skal vi arbejde lidt på at forbedre Christians offensive spil. Vi vil gerne se, at han får sendt lidt flere bolde i dybden, forklarer han.

Christian Nørgaard har kontrakt med Brentford til 30. juni 2025.

Christian Nørgaard er blandt de bedste på sin position i hele Premier League, mener Thomas Frank. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Skal se resultater nu

Tilløbet til Premier League-gennembruddet har til gengæld været langt for Mikkel Damsgaard siden hans ankomst til Brentford sidste sommer.

Men nu er håbet, at Damsgaard tager næste skridt og slår til i den kommende sæson.

- Mikkel var ude næsten ét år. Når du skal tilbage på topniveau, må man indstille sig på, at det tager op imod ét år at ramme det igen.

Der er store forventninger til, at Mikkel Damsgaard i den kommende sæson skal indfri forventningerne i Brentford. Foto: Claus Bonnerup

- Vi har en stærk tro på ham og forventer, at han folder sig rigtigt ud i denne sæson, siger Thomas Frank.

Mikkel Damsgaard blev ramt af leddegigt, tabte 14 kg og havde en lang vej tilbage til toppen.

Han scorede sit seneste mål 7. juli 2021, da Danmark tabte EM-semifinalen 1-2 mod England.