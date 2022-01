Rutineret forsvarsgeneral tager et år mere i Chelsea

Den brasilianske fodboldspiller Thiago Silva er blevet 37 år gammel, men han har ingen planer om at gå på pension lige foreløbig.

I hvert fald har forsvarsspilleren mandag underskrevet en kontraktforlængelse i Chelsea, hvor han har været stensikker fast mand, siden han kom til fra Paris Saint-Germain i sommeren 2020.

Premier League-klubben oplyser på sin hjemmeside, at Thiago Silva har sat sin signatur på en aftale, der holder ham i klubben indtil sommeren 2023.

- Jeg havde aldrig troet, jeg skulle spille her i tre år, så jeg er meget glad for at blive en sæson mere, siger Thiago Silva.

Den brasilianske landsholdsanfører har i løbet af halvanden sæson spillet 56 kampe i Chelseas forsvar, hvor han blandt andet har stillet op ved siden af den danske landsholdsspiller Andreas Christensen.

Allerede i sin første sæson i Chelsea opnåede han en status, der betød, at han i flere kampe bar anførerbindet.

- Thiago Silvas erfaring, lederskab og præstationer har været og forbliver meget vigtige elementer i vores trup, så vi er utrolig glade for at forlænge hans kontrakt med et år, siger klubdirektør Marina Granovskaia.

Thiago Silva kom til Chelsea på en etårig kontrakt i sommeren 2020 og forlængede i juni 2021 sin kontrakt med et enkelt år. Det skete, da sidste sæson var slut. Denne gang er de to parter hurtigere ude.

Brasilianeren har tidligere i karrieren tørnet ud for AC Milan, og på Brasiliens landshold har han spillet 102 kampe.

