Ryger til Premier League i rekordhandel: 'Den største dag i mit fodboldliv'

Premier League-klubben Brighton & Hove Albion FC blev tirsdag en dansker rigere.

20-årige Anders Dreyer har, som Ekstra Bladet kunne berette mandag, skrevet en fireårig kontrakt med klubben.

En kontrakt der koster briterne 17 millioner kroner - ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Anders Dreyer, der i sidste sæson var blandt de mest toneangivende profiler, da vestjyderne sikrede sig en tilbagevenden til Danmarks bedste fodboldrække, er selvsagt voldsomt glad for kontrakten.

- For mig har det altid været en stor drøm at spille Premier League. Jeg var slet ikke i tvivl, da Brighton kom på banen, og det blev en mulighed, fortæller han til Ekstra Bladet.

Anders Dreyer og Søren Barslund i Brighton. Privatfoto

Dreyer er dog ikke at finde i startopstillingen, når Brighton åbner PL-sæsonen i weekenden mod Watford. Og det kan sagtens være, der går en rum tid, før det sker.

Har fulgt Anders længe

- Jeg er klar over, at jeg ikke træder ind på deres Premier League-mandskab. Meningen er at jeg skal spille på U23-mandskabet, hvor jeg skal vise mig frem, og så er målet, at jeg i løbet af et år får en rolle og skal træne med Premier League-mandskabet, fortæller han.

- Det er den største dag i mit fodboldliv, det der er sket for mig, kommer det fra hovedpersonen.

Agent Søren Barslund tilføjer, at det ikke er en handel, der er sket over natten.

- Brighton er en klub, der har fuldt Anders længe. De har købt en spiller med et stort potentiale, og de ville aldrig have investeret i ham, hvis ikke de havde troet, han vil komme til at spille Premier League, siger han.

Salget er samtidig Esbjergs største i historien. Dreyer-transferen overgår Peter Ankersen-salget til Red Bull Salzburg, der indbragte 15 millioner kroner, Martin Braithwaite-handlen til Toulouse for 11 millioner kroner og Kian Hansen, der kostede Nantes syv millioner kroner.

