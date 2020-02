Ryster på hovedet: 672 mio, så god er han ikke

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Manchester United har fået en del kritik i denne sæson, og det gælder også storklubbens defensiv, selv om De Røde Djævle med 29 indkasserede mål i 27 kampe ikke ligefrem er blevet bombarderet med scoringer imod sig.

For det meste er det Harry Maguire og Victor Lindelöf, der spiller sammen i Manchester Uniteds centrale forsvar og dermed står med ansvaret for, at målene ikke rasler ind.

Den opgave løser de to ikke særligt imponerende, lyder det fra den tidligere hollandske landsholdsstjerne Rafael van der Vaart.

- Jeg siger, hvad jeg ser. Maguire kostede 90 millioner euro (672 millioner kroner, red.), og jeg synes, det er mange penge - det antager jeg, at du også synes. Så god er Maguire ikke, siger Rafael van der Vaart til Championat.

Foto: Oli Scarf/Ritzau Scanpix

I samme ombæring slår han fast, at svenske Victor Lindelöf bestemt heller ikke imponerer ham.

- Jeg synes ikke, de hører til blandt de bedste forsvarsspillere, men alligevel spiller de altså for én af de største klubber i verden, lyder det undrende fra den tidligere FC Midtjylland- og Esbjerg-spiller.

Harry Maguire og Victor Lindelöf spillede 90 minutter sammen i midterforsvaret søndag, da Manchester United besejrede Watford med 3-0 på Old Trafford.

