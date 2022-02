Så er han ankommet: Eriksens comeback tager fart

Christian Eriksen er ankommet til Brentford og træner for første gang med sine nye holdkammerater mandag formiddag

Christian Eriksens comeback til Premier League er nu virkelighed.

Den danske kreatør er tilbage på græs i verdens mest eksponerede liga, hvor han mandag formiddag som planlagt trådte ind i træningen hos Brentford FC.

Klubben har netop postet et par billeder fra Christian Eriksens ankomst til træningsanlægget på Jersey Road.

Et par opløftende fotos af en smilende dansker, som emmer af, at han bare tripper efter at komme i gang.

Christian Eriksen blev efter et omfattende helbredstjek officielt Brentford-spiller for en uge siden, da klubben på deadlinedag annoncerede danskeren på en kort kontrakt frem til sommer.

Klubbens danske manager, Thomas Frank, fortalte i sidste uge, at Eriksen efter planen ville tiltræde i klubben mandag, efter at han havde udstået den påkrævede covid-19-karantæne ved indrejse.

Christian Eriksen faldt som bekendt om med hjertestop under EM i sommer. Han har fået indopereret en ICD-enhed, som skal hjælpe, hvis det sker igen.

Det hindrede ham i at spille videre i Serie A, så Inter rev kort før jul danskerens kontrakt over. Siden har Christian Eriksen ledt efter en ny klub til sit comeback - og det fandt han i Brentford.