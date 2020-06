- Så må vi lade ham smutte

Pierre Emile Højbjerg er anfører og omdrejningspunkt i Southampton, men meget tyder på, at klubben har ham på lånt tid. De seneste måneder har været fyldt med transferhistorier, og selv direktøren erkender, at Southampton kan blive nødt til at sælge danskeren.

Højbjerg har ifølge Martin Semmens, som direktøren hedder, været klar i spyttet over for Southampton.

- Lad os være tydelige angående Pierre: Han har været fuldstændig ærlig over for os og udadtil om, at han ser sig selv på det allerhøjeste niveau i fodbold. Han vil vinde ligaen, han vil vinde Champions League enten med os eller med nogle andre. På et tidspunkt skal han enten skubbe os til det niveau eller skifte et andet sted hen og gøre det.

- Hvis der er en klub derude, der kan vinde Champions League, og som mener, han kan forbedre holdet, og de kan betale for ham, må vi lade ham smutte, siger Semmens til BBC Solent Sport.

- Men i øjeblikket er der ikke nogen reel diskussion om næste sæson. Det handler om at vinde de næste ni kampe, for det vil gøre en stor forskel for os, hvis vi har succes med det.

Pierre Emile Højbjerg har kontrakt med Southampton i et års tid endnu. Han har især været sat i forbindelse med Tottenham i løbet af foråret.