Sådan har du ikke set Thomas Frank før

Hyldesten af Thomas Frank, der uden slinger i valsen har sikret danskerklubben Brentford yderligere en sæson i Premier League, vil ingen ende tage i det vestlige London.

Fredag blev han fejret på Griffin Pub i Brentford, der på pubbens Twitter-profil kækt og til stor morskab for fansene præsenterede succestræneren som deres nye barmanager.

Og Franks mange fans på Twitter er lige så vilde med ham bag bardisken, som de er vilde med ham på sidelinjen.

- Manager of the season behaviour right there, lyder det blandt andet med henvisning til Thomas Franks fornemme nominering som sæsonens manager.

En stor kold 'pint' blev det også til for Frank, der har været cheftræner i Brentford siden 2018, hvor klubben spillede i The Championship.

Og en ganske velfortjent en af slagsen, for det er, som Premier League også begrunder Thomas Franks nominering med, lidt af en præstation at føre et oprykkerhold til overlevelse på en 13. plads og undervejs slå hold som Chelsea, West Ham og Arsenal.

Om Thomas Frank bliver 'Manager of the Year' i Premier League er det op til ligaens fans og en række fodboldeksperter at vurdere, men stensikkert er det i hvert fald, at han i Brentford både er holdets og barens favoritmanager.

