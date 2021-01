Sædet brænder efter afklapsning: - Alvorligt truet

Ifølge The Athletic er klublegenden Frank Lampards job i fare efter nederlaget til Manchester City søndag

Under normale omstændigheder vil et 1-3-nederlag til Manchester City ikke være nær nok til en fyreseddel.

Heller ikke selvom man er manager for en storklub som Chelsea.

Men måden, som London-klubben tabte på søndag aften, har ifølge det normalt velunderettede engelske medie The Athletic fået Chelsea-ledelsen til at overveje en fyring af Frank Lampard, hvis job skulle være 'alvorligt truet'.

Chelsea-spillerne agerede i perioder kegler, som var det træningsøvelser på Manchester Citys anlæg, og det lader ikke til at hue Roman Abramovich og de øvrige folk i toppen af hierarkiet.

Med nederlaget har man nu blot en enkelt sejr i de eneste seks ligakampe, hvilket er lig med en skuffende ottendeplads og 26 point efter 17 kampe.

Vel at mærke efter en sommer, hvor Chelsea trodsede coronakrise og gik amok på transfermarkedet ved at hente Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Thiago Silva, Hakim Ziyech og målmanden Edouard Mendy for mere end halvanden milliard kroner.

Timo Werners manglende mål er en af årsagerne til, at Frank Lampards job er truet. Foto: Andy Rain/Ritzau Scanpix

Ifølge The Athtletic har kilder fortalt, at Chelsea er begyndt at undersøge alternativer til Lampard, som kan blive erstattet, 'hvis de dårlige resultater fortsætter - måske endda tidligere', som det formuleres.

Udover de dårlige resultater skulle Chelsea-ledelsen bekymre sig særligt om Lampards manglende evne til at få de to tyskere Timo Werner og Kai Havertz til at præstere.

De blev hentet i RB Leipzig og Leverkusen for henholdsvis 400 millioner kroner og knap 600 millioner kroner.

Frank Lampard har været manager i Chelsea siden sidste sommer efter et ophold i Derby. Inden da var han ungdomstræner i Chelsea, hvor han også spillede størstedelen af sin aktive karriere.

Søndag får Chelsea et afbræk fra Premier League med en FA Cup-kamp mod Morecambe, inden der venter to udebaneture på fire dage til Fulham og Leicester.

