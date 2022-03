Sælger alt: - Han er i panik

Den russiske rigmand Roman Abramovich er angiveligt desperat for at sælge fodboldklubben Chelsea.

Det hævder den 86-årige schweiziske milliardær Hansjörg Wyss, der siger, at han er blevet tilbudt at købe London-klubben, der er regerende Champions League-mestre.

Det skriver Daily Telegraph.

Schweizeren fortæller, at han sammen med tre andre potentielle købere er blevet inviteret til en budrunde.

- Som alle andre oligarker er han i panik, forklarer Wyss til den schweiziske avis Blick.

- Abramovich forsøger at sælge alle sine villaer i England. Han vil også af med Chelsea hurtigt. Jeg og tre andre personer modtog tirsdag et tilbud om at købe Chelsea, fortæller han.

I første omgang er Hansjörg Wyss dog skeptisk over for russerens tilbud.

- Jeg er nødt til at vente fire eller fem dage. I øjeblikket beder Abramovich om alt for meget. Du ved, Chelsea skylder ham to milliarder pund (godt 17 mia. kroner, red.), lyder det bramfrit fra den stenrige schweizer.

- Som det står i dag, kender vi ikke den præcise salgspris. Jeg kan forestille mig at starte i Chelsea sammen med partnere. Men jeg er nødt til at undersøge de generelle betingelser. Men jeg kan sige, at jeg helt sikkert ikke kommer til at gøre sådan noget alene. Hvis jeg køber Chelsea, bliver det i et konsortium, der består af seks-syv investorer, siger Hansjörg Wyss.

Selvom Roman Abramovich i de seneste dage har forsøgt at lægge afstand til Vladimir Putin, så er presset vokset på den russiske mangemilliardær.

Senest har han således overdraget ledelsen af klubben til dens velgørende fond, Chelsea Foundation,

Det kan du læse mere om her: Abramovich overdrager styringen af Chelsea

86-årige Hansjörg Wyss har ifølge Forbes en formue på næsten 40 milliarder kroner. Han har tjent pengene i medicinalindustrien. Roman Abramovich er ifølge Forbes god for mere end 85 mia. kroner.

