Sælger dyre vagthunde til bange stjerner

En række indbrud og overfald har gjort stjernerne i Premier League til et helt nyt kundesegment for opdrættere af vagthunde af den mere skræmmende slags.

Det skriver Daily Mail og fortæller, at Arsenals cheftræner Mikel Arteta er seneste køber blandt de celebre kunder hos firmaet Elite Protection Dogs, der har flere fodboldprofiler i kundekredsen.

Spanieren er således fotograferet med sin nyerhvervede hollandske schæfer, som han har betalt 20.000 pund (cirka 165.000 kroner) for lige før Arsenals finale i FA Cup mod Chelsea.

Firmaet, der markedsfører sig som leverandør af ’eksklusive hunde til eksklusive mennesker’, har også den tidligere Arsenal-stjerne, Jack Wilshere, der nu optræder for West Ham United, blandt kunderne.

Det samme gælder Tottenhams franske målmand Hugo Lloris, som har givet 15.000 pund for leje af en belgisk hyrdehund kort efter, at holdkammeraten Dele Alli blev antastet af en mand med en kniv under et indbrud i sommer.

Kennel-konkurrenten, Chaperone K9, har leveret vagthunde til Manchester United-profilerne Paul Pogba, Marcus Rashford og Aaron Wan-Bissaka, ligesom Aston Villas anfører Jack Grealish har hyret en belgisk Malinois hos firmaet.

Chaperone K9’s direktør Richard Arnold, har udtalt, at fodboldspillere er oplagte som ofre for kriminalitet.

- De ønsker at føle sig trygge ved, at deres familier er sikre, når de er væk, siger han og forklarer om hundene:

- De er ikke det mindste aggressive, før der bliver brug for det.

Hundene er således opdraget til efter en indkøringsperiode hos en ny familie at adlyde og beskytte dens medlemmer og kun reagere aggressivt overfor ubudne gæster.

