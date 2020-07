Sælger penthouselejlighed: Giver 300.000 i rabat

Den kendte tv-vært Signe Vadgaard skal videre til ny bolig. Hun har nemlig solgt sin penthouselejlighed på Amager i København.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

- Tiden er kommet for os til at starte det næste kapitel med hus og større have, og derfor sender vi vores guldklump videre til en ny, glad ejer, siger hun til Boliga.dk.

Foto: Estate Amager ApS - Amagerbrogade

Herlighederne er på hele 118 kvadratmeter, og det er blot tre år siden, at Signe Vadgaard sammen med sin hustru, Cathrine Gjørtsvang Vadgaard, flyttede ind i lejligheden.

Og faktisk forsøgte parret allerede i 2018 at sælge den fire-værelses store lejlighed. Det lykkedes ikke, og i stedet måtte parret lade lejligheden overgå til de nye ejere med et afslag på 300.000 kroner.

Signe Vadgaard er kendt som Premier League-vært på Xee, hvor hun hver uge i denne sæson har styret tøjlerne i studiet med en række eksperter.

Foto: Peter Kristensen

I den kommende sæson bliver det dog ikke med den populære lyshårede vært. Hun skal nemlig på barsel, og derfor overtager Jesper Simo jobbet for hende for en stund.

Signe Vadgaard blev for første gang et kendt ansigt i sportens verden, da hun i 2016 blev vært og reporter på Discovery Networks. I 2019 skiftede hun dog til konkurrenten NENT Group, hvor hun altså primært har beskæftiget sig med Premier League som vært hos Xee, der samarbejder med NENT om rettighederne til ligaen.

