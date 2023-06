Særligt job lokker Harry Kane

Der er ingen tvivl om, at Harry Kane har et godt spark. Det vidner 213 mål i 317 Premier League-kampe for Tottenham om.

Den engelske landsholdsangriber er således nummer to på alle tiders topscorerliste i verdens bedste fodboldliga, men han har kig på at udnytte sparke-talenterne på en anden måde, når karrieren en dag er slut.

Det forklarer han i tv-programmet Good Morning America på kanalen ABC.

- Det er noget, jeg bestemt gerne vil udforske. Jeg ved, at det bliver hårdt arbejde.

- Jeg forventer ikke bare at stille mig op og begynde at sparke field goals. Det vil kræve en masse træning og en masse hårdt arbejde, men ja, det er noget, jeg ville elske at gøre.

- Jeg har fulgt NFL i omkring ti år nu, og jeg elsker det. Så jeg ville elske at give det en chance, siger Harry Kane.

Den ambition luftede Kane allerede i 2019 - og dengang var der ikke meget støtte fra den danske kicker-legende Morten Andersen. Han forstod tankegangen om, at en fodboldspiller er god til at sparke, men han levnede ikke Kane mange chancer i NFL.

- Det kommer ikke til at ske, at Harry Kane bliver kicker i NFL. Det siger jeg ikke for at skyde ideen ned, for jeg ville elske at arbejde med ham. Hvis jeg bare kunne træne med ham en måned og se, hvordan det gik.

- I NFL skal man være succesfuld på 80 procent af sine spark, og det er ikke let.

- Hvis det var let, hvorfor er der så ingen, der har gjort det før, sagde Morten Andersen dengang.

I første omgang har Harry Kane som 29-årig dog ingen planer om at stoppe med at spille fodbold. I stedet kan han glæde sig over, at NFL frem til 2029 årligt spiller mindst to kampe på Tottenham Hotspur Stadion - hvor Kane formentlig kan skaffe sig adgang.