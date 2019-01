Sært Spurs-show: Derfor kom Kane på banen ved 6-0

Det virkede grotesk, at stjernen over dem alle pludselig skulle på græs, da Tottenham gennembankede Tranmere fredag aften

Fernando Llorente gjorde, hvad han havde fået besked på, da Tottenham fredag aften storpryglede stakkels Tranmere langt ud af FA Cup'en med 7-0.

Baskeren scorede tre gange og viste igen, at hans lange stænger ikke er blevet rustne af at sidde så meget på bænken.

Alligevel måtte han finde sig i, at han efter 75 minutter ved stillingen 6-0, pludselig blev pillet ud af manager Mauricio Pochettino.

Ind kom Harry Kane.

Så kunne Llorente ellers pænt tage plads på bænken og se stjernen over dem alle i Tottenham få det sidste kvarter, hvor han nåede at score en enkelt gang og dermed definitivt hamre et sidste søm i Tranmere-kisten.

Det var logisk at hæve mere end et øjenbryn over indskiftningen. Nok kunne Llorente være træt, og det kunne være logisk, at han skulle ud. Men hvorfor pokker sætte Kane på banen? Det hele var overstået, og det var ikke fordi topscoreren havde brug for spilletid efter at have været ude med en skade. Tilmed forestår der nogle barske opgaver, hvor Kanes kvaliteter skal søsættes.

'Det handler om respekt'

Der lå andre ting bag.

Det forklarede Pochettino efter kampen.

- Det handler om respekt. Respekt for menneskerne, respekt for modstanderen. De kommer ikke til at få mange chancer for at se Harry Kane spille i en turnering som FA Cup'en. Jeg synes, det var en god atmosfære, sagde argentineren.

- Der var flere grunde til, at jeg valgte at bytte. Det var vigtigt at vise respekt for publikum, således at de kunne se Harry Kane, som er et ikon i engelsk fodbold, sagde Pochettino.

Til gengæld måtte danske Christian Eriksen affinde sig med en plads på bænken gennem hele kampen. Dele Alli, der har døjet med en skade, spillede hele kampen.

- Han klarede det, kom det kortfattet fra manageren om sin engelske stjerne.

Nu venter Liga Cup-semifinalen mod Chelsea tirsdag, mens Manchester United kommer på besøg i Premier League næste søndag.

Se også: Solskjær vil bedømmes på Ferguson-spillestil

Se også: Fodbold-legende udskrevet efter kæmpe chok

Se også: Tottenham mål-amok: Slagtede sig videre mod miniputter

Se også: Presset danskerklub forstærker sig hos Premier League-konkurrent