Sætter rekord i kæmpe handel

Thomas Frank har fået nye kræfter til defensiven.

Tirsdag meddeler Brentford, at man for et ikke angivet rekordbeløb har købt den irske midterforsvarer Nathan Collins i Wolverhampton.

22-årige Collins har i Brentford fået en seks år lang kontrakt, som klubben har mulighed for at forlænge med yderligere to år, lyder det.

Nathan Collins nåede kun at spille en enkelt sæson i Wolverhampton. (Arkivfoto). Foto: Steve Luciano/Ritzau Scanpix

Collins skifter til Brentford efter kun en enkelt sæson i Wolverhampton, hvor det blev til 31 optrædener.

Før opholdet i Wolverhampton spillede Nathan Collins et enkelt år i Burnley, der i 2021 købte ham i Stoke.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har formået at hente Nathan. Han er en meget talentfuld midterforsvarer og er stadig ung, siger Thomas Frank på Brentfords hjemmeside.

- Han har mange gode egenskaber, som vi værdsætter højt. Han er en fattet og rolig forsvarer. Hans evner med hovedet i begge felter er store, både i åbent spil og på dødbolde, hvilket betyder meget i Premier League.

Nathan Collins er Brentfords andet indkøb denne sommer. 31. maj blev den hollandske målmand Mark Flekken købt i tyske Freiburg.