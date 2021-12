Sætter stjernen af igen

Sejren over Southampton på solide 3-0 burde have givet en dejlig lørdag aften for Arsenals stab, spillere og fans.

Men lige under hyggen ulmer en historie, der – gætter nogle – kan betyde, at klubbens store stjerne og anfører, angriber Pierre-Emerick Aubameyang, snart er fortid i klubben.

Endnu engang måtte manager Mikel Arteta nemlig sætte sin kaptajn af før en kamp. En beslutning, som - forklarede han – ‘desværre bundede i disciplinære årsager’.

Han ville ikke nærmere ind på årsagen men sagde dog efter dagens kamp:

- Jeg synes, vi har været meget konsekvente omkring, hvordan vi ser os selv som hold, så han er ikke involveret i dag.

- Det er helt sikkert ikke nogen let situation, eller en situation klubben ønsker med vores anfører i den situation, lød det fra Arteta.

The Athletic mener dog at kende årsagen, som skulle være, at Aubameyang kom for sent retur fra en rejse til udlandet, som han havde fået lov at tage ’af personlige årsager’.

Men landsholdsspilleren fra Gabon kom for sent tilbage i forhold til de protokoller omkring Covid-19, som Arsenal har sat op.

Så faldt hammeren. Igen.

Det er nemlig ikke første gang, han kommer for sent til en vigtig kamp. Det skete også til det store derby i Nordlondon mod Tottenham i sidste sæson, hvor han kom for sent. Det kostede ham en plads i startopstillingen, men han fik dog lov at tage plads på bænken.

Det gjorde han ikke engang denne gang, og det har sat gang i rygterne om hans afgang i utide.

--------- SPLIT ELEMENT ---------