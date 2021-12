Sætter tv-ekspert på plads med genialt svar

Steven Gerrard kunne ikke dy sig for at svare sin tidligere holdkammerat Michael Owen kækt tilbage

Kl. 15.56 lørdag eftermiddag trådte Liverpool-legenden Steven Gerrard ind på Anfield til vilde klapsalver.

Aston Villa-manager Gerrard og hans mandskab forlod Liverpool uden point, men med æren i behold.

Efter 1-0-nederlaget var der da også plads til et kækt svar fra Gerrard rettet mod tidligere holdkammerat Michael Owen, der agerer fodboldekspert for mediet DAZN.

Owen lagde den da også helt til rette for Gerrards skarpe højreben, hvor det ellers har været omvendt så mange gange i 00'erne.

De to herrer spillede i flere år sammen for både Liverpool og det engelske landshold. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Med til historien hører naturligvis, at Owen undervejs i karrieren også nåede at optræde for Liverpool-fjenden Manchester United.

- Jeg må indrømme, at jeg hadede at vende tilbage og spille mod Liverpool. Hvordan havde du det i dag, da du skulle tilbage?, spurgte Owen på direkte tv hos DAZN.

Og så leverede Gerrard ellers det perfekte svar.

- Hvis jeg havde spillet for Manchester United, ville jeg også hade at komme tilbage.

Hele studiet flækkede herefter af grin, inden Villa-manageren svarede mere seriøst.

- Det er, hvad det er. Jeg er på en rejse. Jeg er privilegeret og beæret over at have dette job.

Han fortalte også, at han altid vil være Liverpool-fan, men at han selvfølgelig har fuld fokus på Aston Villa.

Steven Gerrard gav den flotte gestus fra de trofaste Liverpool-fans på The Kop minimal anerkendelse - læs mere her.

Anfield bryder ud i jubel: Her bliver Steven Gerrard modtaget af Liverpool-fansene.

