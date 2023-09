Salah centrum i kæmpe drama

Al-Ittihad er parat til at slå verdensrekord med et bud på 200 mio. pund for at sikre sig Mohamed Salah

De giver ikke op.

Det er et voldsomt indtog, som Saudi Pro League har gang i denne sommer. De er ved at erobre fodboldverdenen og lokke de bedste spillere fra Europa til Saudi-Arabien.

Al-Ittihad startede med at byde 100 mio. pund plus bonusser på 50 mio. pund for Liverpools Mohamed Salah

De blev afvist prompte på Merseyside.

Nu er de klar til at smide et rekordbeløb på bordet for at sikre sig Liverpools guldfugl.

Den saudiarabiske klub er nemlig villige til at betale 200 mio. pund - 1,7 mia. kr. for at sikre sig den egyptiske konge.

Og det vil være en rekordsum i fodboldverdenen.

Jürgen Klopp har ved flere lejlighed slået fast, at Mohamed Salah ikke er til salg.

Jürgen Klopp har ved flere gange lagt et muligt skifte død. Så sent som fredag på pressekonferencen forud for søndagens kamp mod Aston Villa slog Klopp fast, at Mohamed Salah ikke er til salg.

Men historien om Salah og et skifte til Saudi-Arabien er historien, der ikke vil dø.

Og mens det engelske transfervindue smækker i ved midtnat til lørdag, er døren til indgående handler åbne i Saudi-Arabien helt frem til 20. september.

Og det er en kæmpe trussel for Klopp og Liverpool.

Salah skal være symbolet på den gigantiske satsning, som der er sket i Saudi Pro League. Neymar er netop skiftet til Saudi-Arabien for et beløb på 198 mio. pund.

Nu skal rekorden slås med indkøbet af Salah.

Liverpool-legenden Jamie Carragher, der nu arbejder fra SkySports, mener, at alt har en pris. Også når det kommer til Mohamed Salah.

- Det kan komme til et tidspunkt, hvor du ikke kan sige nej. Tallet stiger og stiger, Og du kan ikke sige nej til 200 mio. pund. Jeg tror ikke, det vil ske.

- For fire-seks uger siden kunne det være sket, men buddet kom meget sent i transfervinduet. For så sent vil det sætte Liverpool i en situation, hvor de ikke kan nå at erstatte ham, siger Jamie Carragher.

Mohamed Salah kan stå foran et skifte, selv om Liverpool ikke vil sælge ham. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Lige nu er Mohamed Salah altså centrum i et gigantisk drama, der kan ende med et skifte til sidst, hvis egypteren kræver en overgang til Saudi-Arabien.

Der venter nogle hektiske dage på Merseyside, hvor Liverpool kan stå som sorteper, fordi de ikke har mulighed for at hente en erstatning for Mohamed Salah, hvis han ender med at presse en overgang igennem. For transfervinduet smækker i ved midnat i England.

Det kan helt sikkert ligne, at Salah er i færd med sin sidste sæson i Liverpool, hvis de altså formår at holde på ham.

Næste sommer vil han have ét år igen af aftalen med klubben. Og til den tid kan Liverpool også få en rimelig stor sum for angriberen.