Salah hyldes for historisk mål

Egyptiske Mohamed Salahs mål, der lørdag sikrede Liverpool en sejr over Brentford, er med til at holde liv i Liverpools håb om at ende i top-4 i Premier League i live.

Samtidig skriver målet Salah ind i klubbens historie.

Han bliver den første spiller i Liverpools historie, der har scoret i ni kampe i træk på hjemmebanen, Anfield. Desuden er målet det 100. mål, han har scoret for sin klub på hjemmebane.

Målet er Salahs 186. mål for Liverpool, og det rykker ham op på en femteplads over klubbens topscorerliste. Femtepladsen deler han med Steven Gerrard.

Det er desuden tredje sæson i træk, at Salah scorer 30 mål på tværs af alle turneringen.

- Mohamed Salah er speciel. Mange folk værdsætter ikke spillere, mens de stadig spiller. For os står det klart: Han er en af de bedste nogensinde, siger Jürgen Klopp, der er manager i Liverpool.

- Jeg kan ikke se ham stoppe. Det er bare i hans natur. Man er nødt til at have et begær for at score mål.

Med lørdagens sejr er Liverpool kun et point fra Manchester United, der ligger på fjerdepladsen.

United har dog spillet to kampe færre end Liverpool.

Intet er dog ifølge Klopp afgjort endnu.

- Det er en interessant periode. Vi er nødt til at sikre os, at vi holder de hold, der ligger bag os, bag os, fordi de kommer. Intet er afgjort, og det er godt, siger han.

Salahs mindeværdige aften blev delvist overskygget af Liverpool-fans, der buhede af nationalsangen, der blev spillet på stadion i anledning af kroningen af kong Charles lørdag.

Mens 'God Save the King' blev spillet blev buhråb og hånen efterhånden overdøvet af sange fra hjemmeholdets fans.

Liverpool-fans har flere gange buhet af nationalsangen de seneste år.