Salah netter i Liverpool-sejr: Nu er han bedre end Suarez

Liverpool fortsætter med at lægge pres på Manchester United i kampen om Premier Leagues andenplads, inden de to storklubber mødes i næste weekend.

Med en 2-0-sejr hjemme over Newcastle pressede Liverpool sig op på andenpladsen, i hvert fald indtil Manchester United har været i aktion mandag aften.

Mohamed Salah og Sadio Mané stod for de to scoringer i en kamp, der ikke vil blive husket som stor underholdning, fordi Liverpool aldrig behøvede at komme op i særlig højt gear.

Den tidligere Liverpool-manager Rafael Benitez sendte sit Newcastle-hold ud i en defensiv formation, og det tog sin tid, før hjemmeholdet fik knoklet sig igennem den sorthvide forsvarsmur.

Fem minutter før pausen fik Liverpool dog åbnet scoringen på et mål skabt af Alex Oxlade-Chamberlain.

Midtbanemanden satte i et raid op gennem banens midte og fandt en fri Mohamed Salah, der kunne sætte bolden i nettet bag den tidligere Esbjerg-keeper Martin Dúbravka i Newcastles mål.

Det var Salahs 32. mål i hele sæsonen - 24 af dem er scoret i Premier League. Dermed overgår han klubbens tidligere stjerne, Luis Suarez, der formåede at score 31 mål på en enkelt sæson for klubben. Det var i sæsonen 2013/2014.

Salah mangler dog ét mål for at tangere rekorden for flest scoringer i en sæson af en Liverpool-spiller. Fernando Torres formåede nemlig at score hele 33 kasser i 2007/2008-sæsonen.

Foto: AP

Målet af Salah skabte dog ro på hjemmeholdet, der satte sig endnu tungere på kampen, mens Newcastle primært koncentrerede sig om forsvarsspillet.

En enkelt gang var gæsterne dog tæt på scoring, da Mohamed Diame sendte et afrettet langskud mod målhjørnet, men Loris Karius smed sig, så lang han var, og tjattede bolden i sikkerhed.

Ti minutter efter pausen blev kampen reelt afgjort, da Liverpool-spillerne vågnede op fra den døs, de havde indledt anden halvleg i.

Efter et fint angreb fandt Roberto Firmino en udækket Sadio Mané bagest i feltet, og senegaleseren huggede sikkert bolden i nettet til 2-0.

Meget mere skete der ikke i en ensidig kamp, der bringer Liverpool op på 60 point efter 29 kampe. Newcastle har 29 point på ligaens 16.-plads.

