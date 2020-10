Salah redder hjemløs fra mobbere

En flok knægte var i færd med at mobbe en hjemløs mand på en tankstation i Liverpool, da en yngre herre kom rullende ind, parkerede sin Bentley, stod ud og gav dem en skideballe.

Så snurrede han rundt og gik hen til en hæveautomat og kom kort efter over til den hjemløse mand og stak ham 100 pund, svarende til 815 kroner.

Episoden fandt sted den 28. september ikke så langt fra Anfield Road, hvor Liverpool netop havde slået Arsenal med 3-1, og manden var en af deltagerne i kampen, angriberen Mo Salah.

Det er den hjemløse mand, David Craig, der fortæller sin historie til The Sun, hvor du kan se billeder af både ham og fra tankstationens overvågningskamera.

Her kan man se den egyptiske angriber konfrontere de unge, som kort efter trækker sig tilbage.

Også tidligere har Salah gjort sig populær på en tankstation:

Ifølge Craig, der har været hjemløs i seks år, sagde Salah blandt andet til dem, at de kunne ende i samme situation som Craig om nogle år.

Udover den rare pengegave følte han sig beriget med en helt enestående oplevelse.

- Mo var lige så vidunderlig, som han er på banen for Liverpool. Han hørte, at en gruppe unge kaldte mig øgenavne og spurgte, hvorfor jeg tiggede og fortalte mig,a t jeg burde få mig et job. Og så konfronterede han dem.

- Det gik først op for mig, at jeg ikke hallucinerede, da Mo helt utroligt overrakte mig 100 pund. Jeg var helt overvældet. Jeg er en kæmpe fan.

- Mo er en helt fra det virkelige liv, og jeg vil gerne takke ham. Sikke en legende, kvitterer David Craig.

