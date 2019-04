Salahs perle sender Liverpool til tops

Den tætte kamp om guldet i Premier League fortsætter ufortrødent.

Søndag skiftede tabellens førsteplads hænder to gange, da Manchester City først tog den ved at vinde over Crystal Palace, hvorefter Liverpool to en halv time senere generobrede den med en 2-0-sejr hjemme over Chelsea.

Jürgen Klopps mandskab har nu 85 point efter 34 kampe, mens Manchester City har 83 for en kamp færre.

Josep Guardiola og co. har dermed stadig deres skæbne i egne hænder.

Med Citys sejr tidligere søndag var Liverpool under pres mod Chelsea.

Hjemmeholdet lagde også ud i et højt pres og viste for første gang tænder efter fem minutter.

Mohamed Salah sparkede fra en position midt i feltet på mål. Egypterens skud sad dog lige i favnen på Chelsea-målmand Kepa Arrizabalaga.

Efter et indledende Liverpool-pres blev kampen mere jævnbyrdig, og Chelsea fik med en velspillende Eden Hazard også skabt enkelte chancer.

Første halvleg endte dog uden målløs. Kort inden pausen blev Andreas Christensen skiftet ind efter en skade til Antonio Rüdiger.

Der skulle kun gå fem minutter af anden halvleg, før Liverpool fik bolden i mål.

Efter smart et-to-spil med Roberto Firmino overlod Mohamed Salah bolden til Jordan Henderson i feltet. Liverpool-anføreren løb til baglinjen og sendte en høj bold modsat til Sadio Mané, der nemt kunne heade den i mål.

Blot to minutter og 20 sekunder senere stod der 2-0. Salah tog en høj bold ned tæt på sidelinjen i højre side, trak lidt ind mod midten af banen og hamrede bolden i kassen med et drøn af skud fra cirka 25 meters afstand.

Chelsea-manager Maurizio Sarri reagerede prompte og sendte Gonzalo Higuain på banen i stedet for Callum Hudson-Odoi.

Det var dog Eden Hazard, der kort efter i to omgange var tæt på at reducere. Belgieren var i begge tilfælde helt fri foran mål, men det første skud ramte stolpen, mens det andet blev reddet af Liverpool-målmand Alisson Becker.

Men bolden ville ikke ind for Chelsea, der til sidst løb tør for både idéer og kræfter, så Liverpool kunne køre sejren i hus.

