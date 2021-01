Samtaler afsløret: Fik venner til at oddse på klubskifte

Efter fire sæsoner i Tottenham skiftede Kieran Trippier tilbage i sommeren 2019 til Atletico Madrid for omtrent 200 millioner kroner.

I december blev den engelske venstreback dog idømt 10 ugers karantæne fra fodbold samt en bøde på 570.000 kroner. Karantænen er i øjeblikket sat i bero grundet en appel, men det lader ikke til, at Kieran Trippier får medhold i sin appelsag.

Karantæne suspenderes

Han er sigtet for at opfordre venner til at oddse på sit Atletico Madrid-skifte, og myndighederne er kommet i besiddelse beskeder med venner, der afslører det hele, skriver Sky Sports.

- Det blev opdaget i midten af juli i 2019, at Trippiers ven, Oliver Hawler, placerede 10 bets - fra 160 kroner til 500 kroner - på Trippiers skifte til Atletico. Efter det første odds skrev Hawler til Trippier til: '6,00 til Atletico Madrid', som Trippier besvarede med tre grinesmileys.

- Den 12. juli skrev Trippier til Hawley: 'Det sker'. Og kort efter placerede Hawley yderligere to bets på skiftet til den spanske klub.

I alt var der tre venner, som oddsede på Kieran Trippiers skifte til Atletico Madrid, der gik fra 160 kroner til 2500 kroner.

Højre backen har appelleret dommen med den begrundelse, at det blot var ment i sjov.

Gigantisk straf og bøde