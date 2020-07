Saudiere opgiver Newcastle-køb

I den seneste tid har Newcastle været i dialog med mulige investorer fra Saudi Arabien, som skulle have en overtagelse for øje. Det bliver dog ikke til noget, da saudierne har trukket deres tilbud tilbage.

Det melder gruppen, PCP Capital Partners and Reuben Brothers, i en pressemeddelelse.

Her bliver det forklaret, at interessen er forsvundet efter den usikkerhed, som verden er blevet ramt af som følge af den globale coronavirus. Samtidig peger de på, at man ærgrer sig over, at man har måtte trække sig, da de var helt klar til at investere i både klubben og byen, så man kunne ramme toppen af ligaen.

- Desværre har den forlængede proces under de nuværende omstændigheder sammenlagt med den verdensomspændende usikkerhed betydet, at en investering ikke længere vil være kommercielt bæredygtigt, lyder det fra gruppen.

Forhandlingerne blev sat i stå tilbage i april, og det er derefter blevet til mere arbejde med detaljerne.

Dermed sætter corona-pandemien en stopper for Newcastle-overtagelsen.

Newcastle sluttede på en 13. plads i Premier League i den netop overståede sæson.

