Savet midt over: Dur ikke!

Forsvarsspiller Jannik Vestergaard spillede en super sæson for Southampton i sidste sæson, og den store stopper var tilmed også en vigtig brik for det danske landshold, der nåede EM-semifinalen. I øvrigt noget af en kontrast i forhold til VM for tre år siden, hvor han som eneste markspiller ikke fik et eneste minut.

Den 28-årige forsvarsspiller er flere gange blevet tippet til at forlade Southampton denne sommer - et år efter Pierre Emile Højbjerg sagde farvel til klubben - fordi han blot har et år igen af aftalen med Southampton.

På rygteplan har især Tottenham været sat i forbindelse med et køb af Jannik Vestergaard, men en af klublegenderne advarer nu mod at købe Vestergaard.

Jannik Vestergaard i aktion mod Tottenham og Harry Kane. Foto: Ritzau Scanpix

Selv om den tidligere Hoffenheim-, Werder Bremen- og Gladbach-stopper har været sit holds måske bedste i den netop afsluttede sæson, har Graham Roberts, der spillede 209 ligakampe for Spurs, og var anfører og målscorer da 'danskerklubben' Anderlecht blev besejret i UEFA Cup-finalen i 1984 , ikke tiltro til, at danskeren er en forstærkning.

- Han er ikke bedre end det, vi allerede har.

- Man ønsker nogle, der er bedre end det, du har. Jeg synes ikke, at Vestergaard er en topspiller. Hvis jeg var manager, var det et nej fra mig, siger Graham Roberts til Football FanCast.

Tottenham har denne sommer ansat Nuno Espirito Santo som manager, og det er altså ham, der skal forsøge at få Tottenham længere frem i tabellen, efter man sluttede sidste sæson som nummer syv.

Højbjerg er på holdkortet i London-klubben og kan altså igen blive holdkammerat med Vestergaard, hvis Spurs køber den danske stopper.

Vestergaard scorede tre gange for Southampton i sidste sæson.