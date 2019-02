Savnet i Brøndby: - Han har verdensklasse

'Ligaens bedste angriber', mener modstander-manager, og den tidligere Brøndby-angribers egen manager kalder ham for 'verdensklasse' efter mål nummer 22 og 23

I sommer forlod den finske angriber Teemu Pukki Brøndby på en fri transfer til fordel for Norwich i den næstbedste engelske række.

Og mens de uden tvivl savner ham i Brøndby, så er han godt i gang med at sparke Norwich i Premier League. I weekenden scorede han sine mål nummer 22 og 23 i 4-0-sejren ude mod Bolton, og han er nu liga-topscorer i hele Championship

- Når du har en målscorer af den kvalitet, så har du en god mulighed. Han er ligaens bedste, siger Bolton-manager Phil Parkinson til Skysports.

- Noget af deres spil på sidste tredjedel var som fra Premier League og ikke The Championship, siger Parkinson.

Brøndby har fundet ny træner

Også Norwich-boss Daniel Farke er glad for den finske angriber, der nu har scoret seks kampe i træk.

- Jeg arbejder med ham hver eneste dag, og jeg ser hans kvalitet.

- Hans mål kommer på nøgleøjeblikke, men hans arbejdsraseri for holdet for at erobre bolden er outstanding, siger Farke.

- Han er så vigtig for at kæde spillet sammen. Hvordan han assisterede Marco Stiepermanns mål, det var verdensklasse med hans løb og forudseenhed omkring at slå bolden bagud, siger Norwich-manageren.

Med ni kampe tilbage ligger Norwich nummer 1 med to point ned til Sheffield United og Leeds, mens der er seks point ned til West Bromwich, og de to bedste rykker op, mens nummer tre til seks spiller om sidste oprykningsplads til Premier League.

Teemu Pukki nåede 55 mål i 130 kampe for Brøndby fra 2014 og fire år frem, og inden da spillede han i klubber som Celtic, Schalke og Sevilla, mens han for Finlands landshold har scoret 15 mål i 70 kampe.

Til sommer kan han formentlig også skrive Premier League-spiller på sit cv.

