Schmeichel banker i bordet: Drop det nu!

Kasper Schmeichel ved om nogen, hvor stor en hjælp en pc og en internetforbindelse kan være for en målmands udvikling.

Han har selv flere gange fortalt, hvordan han som ung nærstuderede spillets bedste på Youtube.

Men teknologien kan også blive en tidsrøver, som ikke tjener den, der vil være god. Så hvis landsholdets nummer 1 skal give et råd til spirende målmandstalenter, er det at droppe videospil.

- Jeg tror, det vigtigste er at komme væk fra computeren til at begynde med. Lad være med at spille FIFA. Lad være med at spilde tid med alt det bras.

- Kom udenfor og kast dig rundt. Kom udenfor og træn, siger Kasper Schmeichel i et stort interview om udviklingen i målmandsspillet med The Athletic.

Sult efter at vinde

- Jeg elsker at spille, og jeg håber, at min sult efter at vinde og at ville spille hver eneste kamp viser sig, når folk ser mig. Jeg håber, de kan se min glæde ved og kærlighed til spillet.

Schmeichels lyst til at spille alle kampe har båret frugt. Han har ikke misset et eneste Premier League-minut for Leicester i to år, og dengang var han skadet.

Målmanden har i det hele taget spillet 532 ligakampe i sin karriere.

Han er desuden noteret for 53 landskampe for Danmark. Siden efteråret 2017 har han bare misset to landskampe: én på grund af karantæne og den såkaldte vikarlandskamp.

