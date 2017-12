Schmeichel bombet af Liverpools magiker

Liverpool nægter at lade sig hægte af i Premier Leagus topstrid, og denne gang krævede det et comeback efter Leicesters lynscoring.

630 millioner-manden Virgil van Dijk sad på tribunen og derfra kunne han se sit nye hold – og særligt forsvar – fejle på det groveste i kampens indledning. Et kikset opspil af Joël Matip blev straffet af Leicester, og Jamie Vardy sendte kuglen i kassen efter bare to minutter og understregede, at det fortsat sejler for Liverpool rent defensivt. Og så fandt tv-kameraerne Van Dijk i civil beklædning.

Onde tunger ville sige, at hollænderen selv i sine laksko kunne gøre det forsvar bedre.

Foto: AP

Liverpool var ubesejret i 11 kampe i streg i Premier League, så en enkelt svipser kunne ikke ryste dem

Et par store chancer til vice-topscoreren i ligaen, Mohamed Salah, gav dem tro på det rent offensivt, og også James Milner kom til en mulighed, som Kasper Schmeichel heltemodigt kastede sig i vejen for. Det skulle ikke blive sidste gang for den danske landsholdskeeper, der fik en travl eftermiddag.

Liverpols Fab4 med Coutinho, Salah, Firminho og Mané var i humør til nytårsløjer, men først i begyndelsen af anden halvleg viste det sig på måltavlen.

Foto: AP

På fornemt hæl-forarbejde af Mané kunne Salah udligne gæsternes tidlige føring, og så var det helt åbent på Anfield.

Pudsigt nok fik Leicester så gang i spillet, men med 25 minutter gik det galt igen. Salah overlistede dem alle med en spektakulær vending, og da Schmeichel tøvede var det ingen sag at sætte det 17 liga-mål ind. Sim Salah Bim, og så var gæsternes føring forsvundet.

Leicester forsøgte at vende skæbnen, men denne gang holdt hjemmeholdets udskældte forsvar stand, og de tre point kom i hus.

Blot en times kørsel fra Anfield kunne danskerklanen fra Huddersfield med Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Jonas Lössl score endnu et point med 0-0 mod Burnley. Samtidig vandt Chelsea med hele 5-0 over Stoke og sluttede således 2017 på flotteste vis.

Tjek lige Danny Drinkwaters kanon-kasse fra 5-0-sejren her:

