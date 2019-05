Schmeichel: - De er jo helt væk

Den danske keeper ved i den grad, hvad det vil sige at vogte buret, for Manchester United, og nu skyder han med skarpt mod dem, der kritiserer den nuværende ankermand, David de Gea.

Spanieren har ikke fundet det tårnhøje niveau, som ellers har kendetegnet ham, og med en række suspekte indgreb på det seneste har han virkelig fået en tur i maskinen og blevet kritiseret af fans og eksperter.

Peter Schmeichel tager de Gea i forsvar over for dem, der mener, at United-målmanden burde tage plads på bænken.

- Lad mig sige dig, præcis hvordan jeg har det med det, siger han til The Mirror.

- Dem, der hopper på vognen og siger, at han skal bænkes og den slags, er jo helt væk.

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

- Fyren har spillet for et hold, der ikke har spillet godt længe, og han har været helt outstanding.

- Når han laver den mindste fejl, springer alle på ham, og jeg synes, det er unfair.

Men det er vist ikke kun i småtingsafdelingen, at spanierens fejl skal findes. I Champions League-dysten mod Barcelona lavede de Gea en graverende fejl, og mod Chelsea droppede han også.

- David har været fantastisk i denne sæson. På det seneste har han været i overskrifterne af de forkerte årsager, og det må han affinde sig med. Keeperafdelingen har oplevet bedre tider end lige nu, men David er klar til søndag, siger manager Ole Gunnar Solskjær ifølge BBC forud for søndagens Premier League-opgør mod Huddersfield.

Manchester United har været hullet som en si i denne sæson, hvor de har lukket 51 kasser ind i Premier League.

Det er ikke bare mest i den tid, hvor David de Gea har været manden i målet. Det er det højeste antal i liga-regi siden sæsonen 1978/1979 - og der mangler endda to kampe.

