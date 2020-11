Schmeichel dukket i rekord-kamp

Mandag aften var en blandet oplevelse for Kasper Schmeichel.

For hjemme på King Power Stadium måtte han med Leicester inkassere sæsonens fjerde nederlag, da bundholdet Fulham kom på besøg og overraskende bankede topholdet med 2-1.

Der var ellers lagt op til en festdag for Schmeichel, da han med sin Premier League-kamp nummer 219 tangerede en rekord.

Sammen med farmand Peters 310 af slagsen tangerer han nemlig nu rekorden for det far/søn-par med flest kampe i Premier League.

Den var indtil mandag indehavet helt solo af den tidligere Arsenal-bomber Ian Wright (213), der sammen med sin søn Shaun Wright-Phillips (316) er noteret for 529 kampe i Premier League.

Et meget lille plaster på såret for Kasper Schmeichel, der mandag aften også oplevede den specielle situation ikke at være den eneste anfører med dansk pas på banen. For Fulhams kaptajn var noget overraskende lejesvenden Joachim Andersen, der efter blot tre kampe i klubben altså fik tildelt armbindet.

Det slap han godt fra i Fulhams centrale forsvar, der i kampens start var under pres, men langsomt fik spillet sig op.

Og som første halvleg skred frem, bed gæsterne også fra sig offensivt.

Først efter knap en halv times spil, hvor André-Frank Zambo Anguissa sendte Ademola Lookman alene mod en fremstormende Schmeichel. Den duel trak Lookman sig bedst fra, da han uden problemer passerede den danske landsholdsmålmand.

Værre blev det for hjemmeholdet knap ti minutter efter, da Fulham blev tilkendt et straffespark. Schmeichel gik helt rigtigt til sin venstre side, men Ivan Cavaleiros spark var både hårdt og højt placeret - og så stod det 0-2.

Leicester spillede for at kunne komme à point med topholdene Tottenham og Liverpool, og der kom da også mere bid over spillet i anden halvleg, hvor indskiftede Harvey Barnes fik reduceret til 1-2 kort før tid.

Men Joachim Andersen og co. fik redet stormen af og kunne tage hjem til London med alle tre point, der sendte dem over nedrykningsstregen.

Kasper Schmeichel kunne altså kun glæde sig over at være del i en rekord, der nu er halvt dansk - og bliver helt dansk, næste gang Schmeichel går på banen for Leicester i Premier League. Det bliver efter planen på søndag, når Leicester gæster Sheffield United, der i ti runder blot er noteret for et enkelt point.

Nu bliver hun historisk ... igen

Atalanta-træner før FCM: Det vil aldrig ske i en CL-kamp

Nye problemer i Liverpool

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vanvittig sekvens! Schmeichel med flot dobbeltredning og dommeren med reelt takedown i Europa League kamp mod Braga. Video: Discovery