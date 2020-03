Schmeichel hylder Mette Frederiksen

Se også: Stort medie: Eriksen og Inter i coronakarantæne

De færreste vil nok bestride, at Mette Frederiksen leverede varen onsdag aften, da hun præsenterede en række skelsættende tiltag for danskerne i kampen mod coronavirus.

Heller ikke landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, der fra sin base i det centrale England fulgte med i udviklingen i Danmark - og kvitterede med anerkendelse af statsministerens lederskab på Twitter.

Artiklen fortsætter under billedet..

- Jeg er stolt over, at Danmark handler så stærkt i denne tid. Stærkt lederskab af Mette Frederiksen, indleder han og fortsætter så med en opfordring. Både til danskerne, men også andre lande.

- Vi må stå sammen ved ikke at stå sammen, så vi kan passe på de mest udsatte og sårbare i samfundet og inddæmme smitten. Jeg håber, at andre lande tager det lige så seriøst og følger trop, lyder det fra Kasper Schmeichel, der også lagde nogenlunde samme tekst op på engelsk.

Den opfordring skal ses i lyset af, at England og i særdeleshed engelsk fodbold i øjeblikket ser temmelig stort på risikoen for smittespredning.

Onsdag aften spillede Liverpool Champions League-ottendedelsfinale mod Atletico Madrid foran et fyldt Anfield, ligesom der endnu ikke fra officielt hold er varslet tomme tribuner i den kommende runde i Premier League.

Her skal Leicester en tur til Watford i den tidlige kamp lørdag eftermiddag. The Times skriver dog, at der arbejdes på, at alle kampe i den kommende weekend spilles uden tilskuere i England.

Onsdag blev opgøret mellem Manchester City og Arsenal dog trods alt aflyst, fordi flere Arsenal-spillere har været i nærkontakt med Olympiakos' coronasmittede ejer Evangelos Marinakis

Liverpool mødte Atletico Madrid på et fyldt Anfield onsdag aften. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Bizart pressemøde

Se også: Stort medie: Her er nødplanen

Afslører hemmelighed: Så hård er tonen i Superligaen