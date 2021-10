Schmeichel i forsvar: ’Helt igennem håbløst’

- Det er jo blevet prøvet at hente såkaldt store navne ind, og de har ikke de samme følelser og opmærksomhed overfor de unge og for udviklingen og DNA’et, som Ole har, siger danskeren.

Diskussionen tager til i styrke rundt om Manchester, hvor byens rødklædte – og stjernebestrøede - hold har leveret skuffende præstationer på det seneste.

Og det til trods for at manager Ole Gunnar Solskjær har hentet stjernenavne som Varane, Sancho og Ronaldo til United denne sommer.

For har den i international sammenhæng ret uprøvede, norske træner overhovedet kompetencerne til at dirigere et orkester med så store solister og skabe mesterlig musik? Og kan han på lidt længere sigt blive ved med at overleve uden trofæer?

Nej, mener mange af klubbens fans, mens Peter Schmeichel er uenig. Så uenig, at han kalder synspunktet for ’helt igennem håbløst’ i et tv-interview med ITV Sport, gengivet af Daily Mail.

Den tidligere United-keeper, der var med til at vinde Champions League sammen med Ole Gunnar Solskjær i 1999, spørger vredt, om fansene da vil have en ny van Gaal eller Mourinho'.

Kan Ole Gunnar Solskjær egentlig styre alle de store navne, spørger tvivlerne. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Det ER jo blevet prøvet at hente såkaldt store navne ind, og de har ikke de samme følelser og opmærksomhed overfor de unge og for udviklingen og DNA’et i denne klub, som Ole har, lyder det fra danskeren.

- I den periode kom en masse spillere til, mens en masse trænere smuttede, og så skal alting bygges op igen. Jeg håber, folk kan forstå, at den slags tager tid.

Peter Schmeichel minder om, at klubben blev nummer to i Premier League i sidste sæson.

- Kan vi gøre det igen, vil det være virkelig fint, mener han.

- Så giv nu Ole tid. Lad os ikke smide alle disse store overskrifter den vej.

Nordmanden har blandt andet fået kritik for at lade Cristiano Ronaldo starte ude i kampen mod Everton, der sluttede 1-1. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Og så slutter Peter Schmeichel, der netop har udsendt en ny biografi , af med følgende salut:

- Hvis nogen kan komme op med en manager, der med garanti kan gøre det bedre end ham, så er jeg villig til at diskutere det, men lige nu kan jeg ikke se det navn derude.

Manchester United er nummer fire i Premier League og møder Leicester næste lørdag.