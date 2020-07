Schmeichel i ny nedtur

Før coronapausen i Premier League lignede Leicester et hold, der var godt på vej mod at sikre sig en plads i næste sæsons Champions League.

Nu er udsigterne mere dystre efter endnu et nederlag onsdag aften.

Leicester med Kasper Schmeichel på mål blev sendt hjem fra mødet med Everton med et nederlag på 1-2.

Leicester har blot vundet en af sine seneste otte kampe i den bedste engelske fodboldrække og er nu placeret på tredjepladsen med 55 point.

Det er et mere end Chelsea på fjerdepladsen og nu kun tre mere end Manchester United, som er i topform og tirsdag aften vandt over Brighton i overlegen stil.

Leicester fik en håbløs start på opgøret mod Everton, og efter et kvarter havde Liverpool-klubben allerede scoret to gange.

Brasilianeren Richarlison åbnede scoringen med en solid inderside, der fløj forbi hovedet på Schmeichel efter ti minutter.

Værre blev det, da Wilfred Ndidi på besynderlig vis sprang op og ramte bolden med hånden i eget felt. Straffesparket klarede islandske Gylfi Sigurdsson nemt ved at finte den danske landsholdsmålmand til den forkerte side.

Der skulle ny energi på banen til at ændre kampen for Leicester, og det kom i form af Kelechi Iheanacho. Angriberen blev skiftet ind fra anden halvlegs start og brugte blot fem minutter på at reducere værternes føring.

Det krævede dog, at en Everton-forsvarer sparkede bolden ind på ham, hvorefter den strøg i mål. Tættere kom Leicester ikke, og endnu et pointtab blev en realitet.

Længere nede i tabellen kæmper Arsenal for at få forbindelse til toppen efter en svær sæson.

Den mission blev en anelse lettere med en sejr på 4-0 over bundproppen Norwich. 33 minutter var spillet, da Pierre-Emerick Aubameyang udnyttede en gigantisk fejl af Norwich-målmand Tim Krul, som forsøgte at drible i eget felt.

Arsenal satte yderligere tre søm i Norwich-kisten, og de tre point sender London-klubben op syvendepladsen med 46 point. Der er seks point op til United.

I bunden er Philip Billings Bournemouth på næstsidstepladsen i endnu større problemer efter et nederlag på 1-4 til Newcastle.

