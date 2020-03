Schmeichel ikke i tvivl: Derfor går det galt

I den seneste tid har Manchester United-målmanden David de Gea været genstand for kritik, da den spanske spiller har lavet en række fejl i holdets kampe. Nu kommenterer den tidligere United-keeper Peter Schmeichel sagen.

Det sker i et interview med Premier League Productions.

- I syv kampe har han lavet syv fejl, som har ført til pointtab, og det er alt for meget. Det er for meget for en topklub, og det er noget, som David de Gea skal have fjernet fra sit spil. Han skal være bedre til at koncentrere sig, fortæller den legendariske eks-målmand.

Netop koncentrationsbesværet har Peter Schmeichel en forklaring på, og det handler om, at det ikke blev til et skifte til Real Madrid for et par år tilbage. Dog har spanieren forlænget med Manchester United siden.

- Jeg tror, at skuffelsen over ikke at komme til Real Madrid på det tidspunkt betyder, at han føler sig fanget her på et hold, der skal genopbygges med et usikkert forsvar. Der er mange ting, det handler om, siger 'The Great Dane'.

Artiklen fortsætter under billedet..

David De Gea vidste godt, at den var gal, da han dummede sig mod Everton. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Peter Schmeichel peger endvidere på, at den spanske målmand burde være med til at få ro på tingene med sin erfaring. Desuden skulle han være med til at klare de lette ting, og det er ikke altid sket, mener United-ikonet.

- Når folk begynder at udpege noget om ens præstationer, så begynder man at tænke på det, og det ender ud i, at man tror, at man har et problem. Det er givetvis derfor, David de Gea ender i sådan nogle situationer, forklarer Schmeichel.

Peter Schmeichel spillede for Manchester United mellem 1991 og 1999, hvor han sluttede af med at vinde både Premier League, FA Cuppen og Champions League i samme sæson.

