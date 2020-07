Schmeichel indrømmer: - Jeg tog fejl

Peter Schmeichel ville have Manuel Neuer til Manchester United og ikke David de Gea, men erkender nu, at han tog fejl, og United havde ret

David de Gea har rundet 400 kampe for Manchester United og har dermed overgået Peter Schmeichel som den udlænding uden for de britiske øer med flest kampe for klubben.

Nu må selv den store dansker overgive sig og indrømme, at han tog fejl, da han tilbage i 2011 hellere ville have Manuel Neuer end David de Gea.

- De vidste, at det var så vigtigt at få den rette efter van der Sar og ikke bruge år på at lede.

- Dengang mente jeg, at der var et helt oplagt svar. Jeg mente, at Manuel Neuer var et perfekt match for os, siger Schmeichel til United-serien Unscripted.

Neuer og Schalke havde dengang presset United i Champions League, og Schmeichel følte, at Neuer var en aggressiv keeper og mindede om ham selv.

- Selvfølgelig kendte jeg til David de Gea, fordi han var en ung mand, der allerede spillede for Atlético Madrid, så jeg vidste, at han selvfølgelig måtte have noget specielt, men jeg mente ikke, at vi skulle gå efter ham, siger Schmeichel.

- Så da vi købte ham, forstod jeg ærlig talt ikke, hvorfor vi gik den vej, siger Schmeichel, der havde forventet, at man havde lært lidt mere af problemerne, da han selv skulle afløses.

Dengang opstod der et tomrum indtil Edwin van der Sar kom, da hverken Mark Bosnich, Raymond van der Gouw, Fabien Barthez, Tim Howard eller Roy Carroll formåede at afløse Schmeichel.

Schmeichel ville have Manuel Neuer til Manchester United, men han røg i stedet til Bayern München. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

I stedet hentede Manchester United David de Gea til klubben. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

FLEST GANGE ÅRETS SPILLER I MANCHESTER UNITED 4 - David de Gea

3 - Cristiano Ronaldo

2 - Brian McClair

2 - Eric Cantona

2 - Roy Keane

2 - Ruud van Nistelrooy

2 - Wayne Rooney

Det første år måtte de Gea dele lidt af spilletiden med Anders Lindegaard, men Schmeichel husker en 3-3-kamp mod Chelsea, hvor nogle afgørende redninger vendte det hele for de Gea.

- Fra det øjeblik så jeg på David og tænkte 'Den fyr...han er noget specielt'.

- Jeg erkender, at jeg i første omgang tog fejl, og United havde ret. De har gjort det virkelig godt ved at hente ham til Manchester, siger Schmeichel, der i stedet måtte se Manuel Neuer skifte til Bayern, hvor han i en alder af 34 år stadig spiller.

29-årige David de Gea er fire gange kåret til årets spiller i Manchester United, hvilket er flere end nogen anden, og en af få titler, som Peter Schmeichel aldrig fik. Og han har netop udlignet Schmeichels rekord på 112 gange rent bur i Premier League. Et lille skår i glæden kom dog tidligere på ugen, da de Geas mentor langede voldsomt ud efter keeperen, som du kan læse lige her.

