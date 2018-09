Schmeichel mindes Larsen: - Den mest ikoniske nogensinde

En dansk stjerne mindes en anden.

Siden det søndag formiddag kom frem, at Kim Larsen er sovet stille ind efter længere tids sygdom, er kondolencerne væltet ind fra danskerne.

Det gør sig gældende på alskens sociale medier, hvor den afdøde musiker mindes for at have leveret soundtrack til livets store og små øjeblikke.

Blandt de tusindvis af afsendere er landsholdets målmand Kasper Schmeichel, som lørdag kunne fejre en Premier League-triumf med Leicester, men i dag er i sorg over beskeden om Larsens farvel.

Hvor er det sørgeligt at høre Kim Larsen er død. Har vokset op med hans sange. Den mest ikoniske danske musiker nogensinde. pic.twitter.com/9IyyOmLhVE — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 30. september 2018

- Hvor er det sørgeligt at høre, Kim Larsen er død. Har vokset op med hans sange. Den mest ikoniske danske musiker nogensinde, skriver Schmeichel på sin Twitter-profil og Instagram-story.

Kim Larsen led af kræft og blev 72 år gammel. Han var forsanger og frontfigur i rockgruppen Gasolin og gik i 1978 - efter opløsningen af bandet - solo med kæmpe succes.

Han har stået for en række ikoniske sange, hvor hittet 'midt om natten' står tilbage som et af de absolut største i dansk musik-historie.

Det blev udgivet på albummet af samme navn i 1983 og året efter filmatiseret med Larsen selv på rollelisten.

To år senere blev Kasper Schmeichel født.

Kim Larsen - Blå Bog Kim Melius Flyvholm Larsen blev født i København 23. oktober 1945, hvor han voksede op. I 1968 blev han folkeskolelærer, indtil musikken for alvor trak i ham. Han har siden 1970'erne været kendt som en af de ubetinget mest populære kunstnere i Danmark og har solgt millioner af plader. Han flyttede ind på Sofiegaarden på Christianshavn, hvorefter han mødte Franz Beckerlee og Wili Jønsson, som han sammen med Bjørn Uglebjerg dannede gruppen Gasolin' med. Senere kom Søren Berlev med på trommer i stedet for Uglebjerg. Værsgo

Larsen skrev flere sange, end gruppen havde brug for, og han udgav i 1973 sin første soloplade ved navn 'Værsgo', som er blevet ikonisk i dansk pladehistorie. Den indeholder blandt andre numrene 'Nanna', 'Joanna', 'Byens hotel' og 'Hvis din far gir dig lov'. Inden det sendte han sammen med Gasolin' pladen 'Gasolin'' på gaden i 1971, fra den plade kom blandt andet 'Langebro'. Kim Larsen drømte om at slå igennem internationalt og bosatte sig i USA, men endte med at vende hjem. Skuespiller

Larsen er desuden kendt for sin rolle i succesfilmen 'Midt om Natten', hvor han modtog en Robert-pris for sin hovedrolle som Benny. Soundtracket til filmen, som Larsen naturligvis leverede musikken til, er et af Danmarks bedst sælgende nogensinde. Gasolin' har udgivet otte danske album, mens bandet også udgav fire album på engelsk. Kim Larsen udgav syv soloalbum. Derudover har han indgået i eller samarbejdet med flere bands - heriblandt Kjukken. Vis mere Luk

Se også: Schmeichel missede titlen: Verdens bedste er kåret

Se også: Zanka skriver PL-historie mod Schmeichel

Den største er død: Får vi nogensinde det format at se igen?